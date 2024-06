Monaco active son plan B après l’échec Lilian Brassier

Dans : Monaco.

Désireux de se renforcer dans le cadre de la Ligue des Champions, l’AS Monaco a jeté son dévolu sur un joueur évoluant en Ligue 1.

L’AS Monaco sort d’une saison aboutie. Le club de la Principauté a réalisé un exercice 2023/2024 très solide et a validé sa place en Ligue des Champions la saison prochaine après une deuxième place en Ligue 1. L’ASM disputera la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la première fois depuis la saison 2018/2019 et espère y performer. Pour cela, le club entraîné par Adi Hütter espère réaliser un mercato de qualité, d’autant que Wissam Ben Yedder, en fin de contrat, va quitter le club à l’issue de son contrat cet été. L’argument de la Ligue des Champions peut permettre à Monaco d’attirer des joueurs et une première recrue est sur le point de se confirmer. Foot Mercato nous apprend que les Monégasques sont proches de boucler le transfert du défenseur toulousain Christian Mawissa, qui a déjà donné son accord pour signer sur le Rocher.

Mawissa se rapproche de Monaco, les clubs doivent discuter

Intéressé par Lilian Brassier au mercato hivernal, Monaco n’avait pas pu boucler l’opération et le joueur de Brest doit désormais s’engager avec l’OM. Le plan B semble avoir été activé et Monaco a ainsi jeté son dévolu sur le joueur ayant disputé 17 matchs et inscrit 2 buts depuis ses débuts professionnels au TFC. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club de la ville rose, le joueur né en 2005 doit désormais attendre l’accord entre les deux clubs. Ces derniers doivent se rencontrer en début de semaine prochaine pour tenter de finaliser ce dossier. Monaco a décidé de ne pas perdre de temps et de recruter le plus rapidement possible avant le début de la préparation pour la nouvelle saison qui débutera ce lundi 24 juin à la Turbie. Un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros est dans les tuyaux pour le Pitchoun formé à Toulouse. Equipe sentant souvent les coups sur les jeunes joueurs, Monaco va devoir faire passer un cap à ce jeune joueur, comme il avait su le faire pour d’autres jeunes français précédemment, comme Tchouaméni ou Fofana.