ASM ‍: Monaco à vendre, la bombe signée Rybolovlev

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Propriétaire de l’AS Monaco depuis 2011, Dmitry Rybolovlev songe à passer la main et à vendre le club de la Principauté. La banque d’affaires mandatée pour la vente de Manchester United a été sollicitée.

Surprise et gros changements à venir du côté de l’AS Monaco. Alors que le club de la Principauté est détenu par Dmitry Rybolovlev depuis 13 ans, l’homme d’affaires russe a mandaté la banque d’affaires Raine Group pour trouver un acheteur. A en croire les informations de Foot Mercato, le boss de l’ASM a la volonté de céder le club de la Principauté. Le média dévoile que ces derniers temps, plusieurs investisseurs ont montré leur intérêt et ont sondé l’entourage de l’homme d’affaires russe. De quoi donner des idées à Dmitry Rybolovlev, lequel a ainsi pris la décision de mandater la banque Raine pour trouver l’investisseur le plus solide.

Cette banque n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle est spécialiste de ce genre de dossier. Très récemment, elle a géré les changements de propriétaire à Manchester United, à Chelsea ou encore à l’Olympique Lyonnais. L’information est confirmée par les échos, qui indique toutefois qu’il n’y a à ce jour aucune garantie quant à la conclusion d’une vente à court terme de l’ASM. Quoi qu’il en soit, le processus va mettre plusieurs mois et à priori, aucun changement ne sera annoncé avant la fin de la saison voire avant le début de la prochaine. Mais il est désormais acté que Dmitry Rybolovlev est vendeur et sera enclin à négocier avec les potentiels acheteurs. De quoi agiter les prochaines semaines à l’AS Monaco et jeter un léger vent d’incertitude à l’heure où les coéquipiers de Wissam Ben Yedder sont en corse pour finir sur le podium en Ligue 1.