Libéré par Monaco, Gelson Martins file en Grèce

Ecarté par l’entraîneur Adi Hütter depuis le début de la saison, Gelson Martins va définitivement quitter l’AS Monaco. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club de la Principauté a accepté de libérer le Portugais qui s’apprête à passer sa visite médicale pour l’Olympiakos. L'ailier de 28 ans, dont le contrat monégasque expire l'été prochain, devrait signer en Grèce jusqu’en 2026. Tandis que l’ASM conservera 10% sur une éventuelle revente.

🚨🔴⚪️ Gelson Martins to Olympiacos, here we go! Agreement in place with the Portuguese winger who’ll travel today for medical tests.



Understand contract will be valid until June 2026.



AS Monaco will keep 10% sell on clause. pic.twitter.com/c1SPmMHjx6