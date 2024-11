Rade Obrenovic, l’arbitre de Monaco-Benfica salement accusé

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

L'AS Monaco a perdu un match à sa portée contre le Benfica Lisbonne, avec des décisions arbitrales incompréhensibles du début à la fin.

L’affaire se corse pour les clubs français en Ligue des Champions. Si le LOSC a tenu son rang en s’imposant à Bologne, Brest et le PSG ont marqué le pas ce mardi. De son côté, Monaco s’est incliné 3-2 à domicile face au Benfica Lisbonne dans un match qui peut laisser de gros regrets aux joueurs de la Principauté. Tout se présentait bien dans cette rencontre avec l’ouverture rapide de Ben Seghir. Mais par la suite, les joueurs d’Adi Hutter ont perdu le fil du match, dans un combat largement perdu face à l’arbitre. M. Rade Obrenovic a fortement pesé sur le résultat de la rencontre dès la première période. Déjà averti à la demi-heure de jeu, Carreras sortait un énorme tacle en retard peu avant la mi-temps, séchant son adversaire. L’arbitre laissait l’avantage sur l’action, mais oubliait de revenir donner le deuxième carton jaune au défenseur espagnol, ce qui aurait été synonyme de rouge. Quand les Monégasques l’ont fait remarquer, ils ont tous pris un avertissement de la part du sifflet slovène qui s’est même permis de faire un geste de la main en mode « camembert » pour dire aux joueurs de l’ASM de « la fermer ».

Un carton rouge fantôme contre Monaco

A la première occasion, sur une faute légère dans un duel, Rade Obrenovic a mis un deuxième carton jaune à Singo, forçant les joueurs de la Principauté à évoluer à 10. Habib Beye, qui commentait la rencontre pour Canal+, n’en revenait pas et se demandait ce qui pouvait justifier un deuxième carton jaune sur cette action. De son coté, Adi Hutter a essayé de limiter ses critiques, se contentant de souligner que l’arbitre aurait du mieux gérer le match et que rien ne justifiait la distribution de cartons à l’encontre de son équipe. Le technicien autrichien a même fini par prendre lui-même un carton jaune quand il a vu le sketch de la fin de match, où Angel Di Maria, voyant qu’il allait être remplacé, s’est allongé au milieu de la pelouse, appelant les soigneurs, pour finalement taper dans la main de tout le monde et prendre tout son temps pour sortir. Et malgré cela, l’arbitre slovène n’a rajouté qu’une minute au temps additionnel, avantageant l’équipe portugaise ostensiblement. De quoi faire halluciner Stéphane Guy, sur le plateau de La Chaine L’équipe. « L’élément important dans ce match, est l’arbitrage catastrophique. C’est à noter, sur l’expulsion de Singo et la gestion de la fin de match », a dénoncé l’ancien commentateur de Canal+, pour qui cette rencontre a clairement été faussée par un arbitre qui s’est permis des gestes qui ne sont pas passés en Principauté.