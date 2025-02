Coup de pression aux arbitres avant Benfica, Monaco se fâche

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions, l'AS Monaco espère se défaire de Benfica pour rallier les huitièmes de finale de la compétition. Il faudra pour cela remonter un retard d'un but mais également compter sur un arbitre cohérent.

L'AS Monaco joue sa survie en Europe ce mardi soir sur la pelouse de Benfica en match retour des barrages de la Ligue des champions. Au match aller, la formation portugaise s'était imposée sur le score d'1 but à 0. Une défaite très frustrante pour les Monégasques, qui avaient été réduits à 10 après une décision un peu lunaire il faut le dire de l'arbitre de la rencontre. De quoi fortement agacer dans la Principauté, surtout que des décisions contraires avaient déjà eu lieu contre l'AS Monaco face à Benfica lorsque les deux équipes s'étaient affrontées lors de la première phase à Louis II. Avant ce déplacement à Lisbonne, le club monégasque n'a donc pas hésité à mettre la pression sur le corps arbitral.

Monaco prévient avant son match contre Benfica

En conférence de presse d'avant-match, l'entraineur de Monaco, Adi Hutter, a en effet balancé : « Sur les deux premiers matchs on n’a pas été traité avec égalité. On a eu des rouges sévères. Carreras y a échappé à chaque fois. C’était trop sévère pour Singo et Al Musrati. J’espère qu’on finira le match à onze. Mais ce serait trop facile de dire que l’arbitre s’est complètement trompé, que c’est à cause de lui que nous avons perdu la rencontre. On est convaincus qu’on peut changer le résultat et atteindre le prochain tour. Pour ça on doit faire un match fantastique. On est prêts ». Reste désormais à le montrer sur le terrain, alors qu'historiquement, les clubs de Ligue 1 ne réussissent pas vraiment lors des déplacements au Portugal. Mais Monaco a de la ressource et a notamment pu se lancer parfaitement le week-end passé en humiliant le FC Nantes sur le score de 7 buts à 1.