Monaco tente un énorme coup au Real Madrid

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco a de grandes ambitions cette saison en Ligue 1. Le club de la Principauté veut se donner les moyens de lutter pour le titre le plus longtemps possible mais aussi faire bonne figure en Ligue des champions.

A Monaco, on avance sereinement depuis quelques mois maintenant. Le collectif monégasque veut jouer les premiers rôles en Ligue 1 mais aussi faire bonne figure en Ligue des champions. Pour cela, le club de la Principauté aura besoin d'un effectif large et de qualité. Raison pour laquelle la direction de l'AS Monaco travaille dur en cette fin de marché des transferts estival pour trouver les perles rares. Et l'une d'elles pourrait être prestigieuse car elle serait en provenance du Real Madrid.

Ceballos à Monaco, la belle surprise du mercato ?

Selon les informations de Marca, l'AS Monaco est en effet très chaud à l'idée de récupérer Dani Ceballos, en manque de temps de jeu cruel du côté des champions d'Europe du fait de la concurrence ardue qui sévit au club. Si Carlo Ancelotti veut garder le milieu de terrain espagnol, l'Italien et le club merengue ont laissé un temps de réflexion à Ceballos et devraient respecter son choix s'il demandait à quitter la capitale espagnole. Outre Monaco, le Betis est aussi à l'affût dans ce dossier XXL. Un prêt assorti d'une option d'achat pourrait arranger toutes les parties, alors que Ceballos est encore sous contrat au Real Madrid jusqu'en juin 2027. Nul doute en tout cas que l'arrivée de l'ancien joueur d'Arsenal à Monaco serait une sacrée plus-value à Adi Hütter dans ses objectifs. Les négociations vont encore s'accélérer dans les prochaines heures pour Dani Ceballos, qui va donc devoir faire un choix de carrière fort à 28 ans maintenant. Ce sera soit Monaco, soit Séville ou un rôle de remplaçant de luxe au Real Madrid.