Monaco champion de France, la Ligue 1 est bluffée

Dans : Monaco.

Par Adrien Guyot

L’AS Monaco réalise un gros début de saison et se positionne déjà comme l’une des équipes candidates aux places pour la Ligue des Champions, au minimum. Les performances du club du Rocher impressionnent en tout cas leurs adversaires.

Sans faire trop de bruit, l’AS Monaco compte dix points sur douze possibles en ce début de saison. Après avoir dominé Saint-Etienne (1-0) puis Lyon (0-2), le groupe d’Adi Hütter est venu à bout d’Auxerre (0-3) à l’Abbé-Deschamps ce samedi soir, en se montrer supérieur à son adversaire de bout en bout et scellant la victoire grâce à des buts signés Kehrer, Vanderson et Zakaria. Une série positive qui permet au club de la Principauté de s’inviter sur le podium de la Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, également victorieux dans cette quatrième journée de championnat. Les cadors répondent déjà présent dans cette entame de championnat, Monaco impressionne sur le terrain et fait le plein de confiance. Les adversaires auxerrois, promus en Ligue 1, qui ont vécu une soirée difficile devant leur public, ne sont pas insensibles au jeu proposé par l’ASM et n’ont pas hésité à le faire remarquer face aux journalistes après la rencontre.

Pélissier et Jubal encensent Monaco

L’entraîneur de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier, n'a pas contesté la supériorité monégasque sur l’ensemble de la partie : «Parfois, il faut s'incliner devant plus fort. Monaco a montré qu'il était à un niveau auquel on ne pouvait pas encore accéder. C'est la première période qui me laisse un goût amer car quand on la regarde bien, ils n'ont pratiquement pas d'occasions, du moins pas plus que nous. Et ils mettent deux buts. C'est le talent, l'efficacité, on l'appelle comme on veut. En seconde période, on a eu du mal à emballer parce qu'il y a une très grosse qualité en face et aussi parce qu'athlétiquement, des joueurs manquent d'homogénéité à haut niveau», a-t-il affirmé en conférence de presse tandis que le capitaine auxerrois Jubal a également vanté le talent adverse : «Si on fait autant d'efforts que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va être difficile de chercher des points contre des équipes comme ça parce que la qualité est vraiment haute. Il faut bien travailler». Monaco n’a encaissé qu’un seul but jusqu’à présent, et va ambitionner de faire le plein de points dans les prochains matchs, puisque les deux prochaines rencontres verront l’ASM recevoir successivement Le Havre et Montpellier. De quoi affirmer des ambitions plus élevées qu’une place en Ligue des Champions en fin de saison ?