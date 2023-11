Officiel ‍: Kassoum Ouattara signe à l'AS Monaco

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco a officialisé ce mercredi la signature de Kassoum Ouattara, le jeune défenseur international U20 français qui évoluait à Amiens.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Kassoum Ouattara en provenance de l’Amiens SC. Le défenseur international français U20 de 19 ans s’est engagé pour 5 saisons et est désormais lié au club de la Principauté jusqu’en juin 2028. Formé à l'Amiens Sporting Club, le jeune latéral gauche, également capable de jouer au poste de milieu gauche, a disputé dix rencontres avec le club picard cette saison avant de rejoindre le Rocher. Né en 2004, Kassoum Ouattara, 19 ans depuis le 14 octobre, a effectué ses débuts professionnels le 20 août 2022, à 17 ans, lors d’une victoire contre le SC Bastia (2-1,le 20 août 2022), et a pris part à 12 rencontres durant l’exercice 2022-23. Une progression constante et des performances qui lui ont permis d’être régulièrement convoqué avec les sélections de jeunes de l’Équipe de France. D’abord avec les U18 en 2022, puis dans la foulée avec les U19 et enfin cette saison avec les U20, où il a disputé, au côté de Malamine Efekele, son premier match face au Danemark le 8 septembre dernier (2-2) », précise le club de la Principauté.