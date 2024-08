Monaco va s'offrir l'un des joyaux du PSV

Sans faire de bruit, l'AS Monaco continue son mercato solide. L'ASM est sur le point de conclure le transfert du jeune latéral néerlandais Jordan Teze, révélation du PSV Eindhoven ces dernières saisons.

L'AS Monaco n'aura pas pleuré longtemps le départ de Youssouf Fofana pour l'AC Milan. En effet, le club princier va poursuivre son mercato avec une belle prise. Après avoir acheté le jeune George Ilenikhena en Belgique, Lamine Camara à Metz ou encore le défenseur toulousain Christian Mawissa, Monaco s'est attaqué à un cadre du PSV : Jordan Teze. Le jeune latéral droit a été l'un des hommes de base de Peter Bosz dans la conquête du titre de champion des Pays-Bas la saison passée. Selon Fabrizio Romano, Teze va signer à Monaco dans les prochaines heures et pour un prix avantageux.

Monaco et le PSV ont trouvé un accord à hauteur de 12 millions d'euros pour le transfert de Jordan Teze. Ce n'est pas très cher pour un international néerlandais aux 4 sélections tout de même. Ce rabais s'explique par le fait que Teze n'a plus qu'une année de contrat restante à Eindhoven. Selon Fabrizio Romano, la visite médicale du joueur est prévue pour la semaine prochaine, le temps de régler les derniers petits détails de l'opération.

🚨🔴⚪️ EXCL: Jordan Teze to AS Monaco, here we go! Verbal agreement in place for package worth €12m.



Medical tests to take place early next week if all goes to plan on formal steps.



Details being fixed then time to proceed with contracts to exchange with PSV.