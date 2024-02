Minamimo aligné par Monaco, ça le scandalise

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco n'a pas réussi à battre Le Havre (1-1) dimanche à Louis II, mais après le match, c'est surtout l'entrée en jeu de Takumi Minamino qui fait du bruit.

Pour tenter de débloquer une rencontre qui tournait en rond, Adi Hütter était prêt à tout, y compris à lancer en jeu son international japonais qui venait à peine de rentrer de sélection. Et quand on dit à peine, c'est même pire que cela puisque 24 heures avant Takumi Minamino jouait et perdait avec le Japon contre l'Iran, marquant la fin du parcours de son pays dans la Coupe d'Asie des Nations. Une fois le coup de sifflet final de ce match joué au Qatar, Minamino s'est précipité vers l'aéroport de Doha pour prendre un vol vers la France et rejoindre Monaco où il était très attendu. Pas de quoi faire reculer son entraîneur au moment de le lancer en jeu face au Havre. Et dans L'Equipe, Régis Dupont ne masque pas sa désolation face à ce choix.

Deux matchs en 24h pour Minamino

Pour le grand reporter du quotidien sportif, l'AS Monaco a franchi les bornes en imposant cela à l'international japonais. « Takumi Minamino est entré en jeu à la 71 e minute face au Havre, moins de vingt-quatre heures après son élimination avec le Japon en Coupe d'Asie des nations au Qatar, à 4 500 kilomètres de la Principauté. Était-ce raisonnable ? Peut-être, après tout. Mais était-il souhaitable, pour l'image d'une compétition garante de la santé des joueurs, que l'ailier dispute une rencontre à la descente de l'avion, comme s'il s'agissait d'un match du Variétés? Certainement pas », regrette Régis Dupont. De plus, sportivement cela n'a rien changé, Monaco devant se contenter d'un point contre son adversaire normand. Minamino peut désormais se reposer un peu.