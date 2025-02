Jordan Henderson à Monaco, ça se joue à la roulette

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

La venue de Jordan Henderson à Monaco est subitement relancée par un nouveau changement de position du milieu de terrain anglais. L'Ajax demande désormais un transfert.

Le dossier Jordan Henderson démontre que le marché des transferts rend fou. Désireux de rejoindre l’AS Monaco, le milieu de terrain anglais, revenu l’été dernier d’Arabie Saoudite pour signer à l’Ajax Amsterdam, n’a pas souhaité porter le brassard de capitaine pour le match d’Europa League de jeudi, et a annoncé à ses dirigeants son souhait de casser son contrat pour disputer la Ligue des Champions avec l’ASM. Vendredi, il a changé d’avis sous la pression de la direction néerlandaise, et a affirmé vouloir aller au bout de son contrat avec l’Ajax, refusant ainsi de changer d’air cet hiver.

Monaco veut le boucler ce week-end

Monaco : Jordan Henderson regrette et annule son départ https://t.co/bnQW5aRtb1 — Foot01.com (@Foot01_com) January 31, 2025

Mais selon L’Equipe, ce samedi pourrait finalement relancer son départ, qui se ferait alors sous la forme de transfert. Toujours désireux de jouer pour Monaco, l’ancien international anglais a re-demandé à partir, et le club d’Amsterdam est prêt à lui ouvrir la porte à condition que l’ASM aligne 2 millions d’euros. Un dossier fragile et qui doit vite se décanter, sinon le club de la Principauté va étudier d’autres pistes pour compléter son milieu de terrain. Son expérience et son engagement sont en tout cas des atouts recherchés par le club du Rocher, qui attend de boucler son arrivée ce week-end et reste confiant en ce sens.