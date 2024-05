L1 ‍: Dauphin du PSG, Monaco retrouve la Ligue des Champions

Dans : Monaco.

Par Alexis Rose

Si la dernière journée de Ligue 1 sera intéressante à suivre dans la course à l’Europe et concernant la place de barragiste, une chose est désormais certaine : l’AS Monaco finira dauphin du PSG. Grâce à sa belle victoire contre Montpellier (2-0) ce dimanche soir lors du multiplex de la 33e journée de L1, avec des buts de Ouattara et Fofana, le club du Rocher a effectivement validé sa deuxième place.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😍🔚



L'AS Monaco est assuré de terminer deuxième de @Ligue1UberEats 🔥🔥🔥



𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ❤️🤍



0️⃣-2⃣ #MHSCASM pic.twitter.com/PJQnKQUrKH — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 12, 2024

Avec six points d’avance à une journée de la fin, le groupe d’Adi Hütter pourra tranquillement faire la fête devant son public du Stade Louis II face à Nantes dimanche prochain. Au terme de cette jolie saison, l’ASM retrouvera donc la saison prochaine la phase de groupes de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2018.