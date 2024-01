Décès de Jean Petit, figure de l’AS Monaco

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

Ancien joueur, entraineur, recruteur, adjoint, dirigeant et conseiller de l’AS Monaco, Jean Petit est décédé ce mardi à l’âge de 74 ans. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France, né à Toulouse, était tombé amoureux de l’AS Monaco lors d’un match du club de la Principauté contre le TFC, et il avait ensuite fait toute sa carrière sur le Rocher. Il y avait remporté deux fois le championnat de France, et une fois la Coupe de France, gagnant ainsi sa place avec les Bleus pour le Mondial 1978 en Argentine. Par la suite, il a toujours été dans le staff technique de l'ASM, étant notamment l'adjoint d'Arsène Wenger, Didier Deschamps, Claude Puel ou Diego Simeone.