Monaco ‍: Mika Biereth reçoit une critique étonnante

Par Corentin Facy

Auteur d’un nouveau triplé avec l’AS Monaco contre Reims vendredi soir, Mika Biereth en est déjà à 7 buts en Ligue 1. Pourtant, le jeune attaquant recruté à Sturm Graz n’a pas du tout convaincu Pierre Ménès.

Acheté pour 13 millions d’euros à Sturm Graz au mois de janvier, Mika Biereth est ce que l’on appelle une recrue efficace. L’international espoirs danois a déjà claqué trois triplés en Ligue 1 et le dernier date de vendredi face à Reims. Auteur de 7 buts en Ligue 1 en moins de deux mois, Biereth apporte l’efficacité qui manquait tant à Monaco lors de la première partie de saison, quand Embolo et Balogun étaient en concurrence sans briller l’un plus que l’autre. Mais dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, le journaliste Pierre Ménès a refusé de céder à l’enflammade. Au contraire, l’ancien consultant vedette de Canal+ estime que Mika Biereth est pour l’instant très fort contre les faibles… mais totalement invisible lorsqu’il s’agit de scorer face à des adversaires d’un autre calibre, comme le PSG, Lille ou Benfica par exemple.

« Mika Biereth en est donc à trois triplés consécutifs au stade Louis II en Ligue 1. Je vais faire mon pisse-froid, ça m’arrive parfois. Je pense que Biereth pour marquer des buts contre des équipes faibles en Ligue 1, c’est formidable. Il a un sens du but extraordinairement développé, il est extraordinairement bien placé. Mais contre le PSG, Lille ou Benfica, on ne le voyait pas. En attendant, pour l’instant et il est jeune il peut encore progresser, il marque dans les matchs faciles, ce qui n’est pas donné à tout le monde et cela permet à Monaco de se replacer au classement » a analysé Pierre Ménès, qui attend maintenant de Mika Biereth qu’il parvienne à briller face à des adversaires de haut de tableau pour s’enflammer à son tour. Début avril, l’attaquant danois aura de quoi se jauger avec trois matchs chauds à la suite contre Nice, Brest et Marseille.