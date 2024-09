LdC ‍: Monaco réalise l’exploit contre le Barça

Dans : Monaco.

Par Alexis Rose

1ère journée de la Ligue des Champions :

Stade Louis-II.

Monaco - FC Barcelone : 2-1.

Buts : Akliouche (16e) et Ilenikhena (71e) pour Monaco ; Yamal (28e) pour le Barça.

Expulsion : Garcia (11e) pour le Barça.

En supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, l’AS Monaco a réussi le petit exploit de dominer le FC Barcelone à Louis-II (2-1) pour son entrée en lice en Ligue des Champions.

De retour en Ligue des Champions après six ans d'absence, le club de la Principauté voulait se montrer à la hauteur du Barça pour bien débuter sa campagne européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le début de match tournait en la faveur des Monégasques. Puisqu’avec le carton rouge d’Eric Garcia, coupable d’une faute sur Minamino, qui partait seul au but, l’ASM évoluait vite en supériorité numérique (10e). Puis quelques minutes plus tard, Monaco ouvrait la marque par l’intermédiaire d’Akliouche, qui réalisait un véritable numéro dans la défense du Barça avant de marquer du gauche au sol (1-0 à la 16e). Monaco pensait alors avoir fait le plus dur, mais c’était sans compter sur le talent de Yamal. Lancé par Casado, le champion d’Europe espagnol trompait Kohn après s’être défait de Salisu (1-1 à la 28e). Avant la pause, Singo pensait redonner l’avantage aux siens, mais son but était refusé pour hors-jeu (34e).

Au retour des vestiaires, Monaco poussait à onze contre dix pour repasser devant, mais Ter Stegen se montrait décisif (57e)... jusqu’à l’entrée en jeu d’Ilenikhena. Arrivé d’Anvers cet été, le jeune attaquant de 18 ans fusillait effectivement le gardien allemand sur un contre rondement mené et lancé par Vanderson (2-1 à la 71e). Devant au score, l’ASM tenait bon jusqu’au bout et réalisait l’exploit de battre le Barça. Grâce à ce succès, Monaco rejoint le PSG et… Brest dans le peloton des premiers vainqueurs de la nouvelle phase de ligue de la Ligue des Champions. Un sacré départ pour le football français !