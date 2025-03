Ben Seghir recadré à la Ribéry, Monaco ne rigole pas

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Moins utilisé ces dernières semaines, l’ailier de l’AS Monaco Eliesse Ben Seghir aimerait obtenir davantage de temps de jeu. Son entraîneur Adi Hütter comprend son impatience mais fait preuve d’autorité pour justifier ses choix.

Eliesse Ben Seghir est aussi imprévisible que son équipe. A l’image de l’AS Monaco, l’ailier de 20 ans peu alterner les bonnes et les mauvaises performances. C’est sans doute cette irrégularité dans ses prestations qui a refroidi Adi Hütter. Ces dernières semaines, l’entraîneur monégasque s’est parfois privé de l’international marocain dans son onze de départ. Une gestion justifiée avec autorité dans les colonnes de L’Equipe, où l’Autrichien souligne d’abord la pression sur les épaules de son jeune talent.

« Tous les joueurs ne sont pas les mêmes, mais tous les joueurs sont des êtres humains, a expliqué le coach monégasque au quotidien sportif. (…) Concernant Eliesse, les attentes autour de lui sont parfois trop fortes. Il n'est pas loin, il a joué contre Benfica et marqué un but, il a aussi été l'un de nos meilleurs joueurs contre Lille (défaites 2-1, le 22 février). Mais on doit être prudent. C'est sa première saison sans blessure, et il n'a que 20 ans. » Sauf qu’Eliesse Ben Seghir ne s’en contente pas et souhaite obtenir un temps de jeu supérieur.

Les exemples Ribéry et Robben

« Je vais être honnête : je préfère ça à ceux qui sont déjà contents d'être dans le groupe, même s'ils sont sur le banc, a réagi Adi Hütter. Mais il faut aussi respecter ceux qui sont là. Devant, il y a Takumi (Minamino), Maghnes (Akliouche), Aleksandr Golovin. Je ne sais pas si vous connaissez Jupp Heynckes. Quand Franck Ribéry ou Arjen Robben (au Bayern) n'étaient pas heureux et lui demandaient de jouer, ça lui importait peu, il ne leur donnait pas plus d'attention. Je le comprends. Eliesse fait partie d'une équipe. Et je le répète : il a 20 ans. » L'argument risque de ne pas convaincre le principal intéressé.