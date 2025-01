Mercato ‍: Monaco tient son nouveau buteur pour 15 ME

À la recherche d’un nouvel avant-centre, sachant qu’aucun numéro neuf n’a réussi à s’imposer en première partie de saison, l’AS Monaco a trouvé son bonheur !

Après être tombé d’accord avec Mika Biereth il y a une semaine, le club du Rocher a enfin trouvé un terrain d’entente avec le club de Sturm Graz. En effet, ce jeudi soir, Fabrizio Romano annonce que le transfert de Biereth à Monaco est bouclé : « Mika Biereth à l'AS Monaco, here we go ! Accord trouvé et visite médicale vendredi. Le directeur de l'AS Monaco, Thiago Scuro, a conclu l'accord pour 13 millions d’euros plus 2 ME supplémentaires à Sturm Graz, Arsenal avait une clause de revente. L'attaquant danois né en 2003 se rend à Monaco vendredi ».

