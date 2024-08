L1 ‍: Monaco boucle le joli coup Mawissa

A la recherche d’un défenseur central pour étoffer son effectif, l’AS Monaco a trouvé un accord avec Toulouse pour le transfert de Christian Mawissa. Le jeune international français U19 va signer cinq ans en Principauté.

En toute discrétion, l’AS Monaco a réalisé un joli coup pour renforcer sa défense centrale. Alors que le club de la Principauté avait été associé à Mikayil Faye, également convoité par l’OGC Nice, c’est finalement un joueur de Ligue 1 qui va venir étoffer le secteur défensif de l’ASM. Ce vendredi, Fabrizio Romano surprend tout le monde en dévoilant qu’un accord a été trouvé entre Toulouse et Monaco pour le transfert du jeune Christian Mawissa. Utilisé à 17 reprises en Ligue 1 la saison dernière, le défenseur de 19 ans évoluant au TFC depuis le début de sa carrière va parapher un contrat de quatre ans en Principauté. Le montant du transfert n’a pas encore filtré.

