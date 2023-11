Golovine n'est pas Poutine, la Russie l'adore

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Loin des débats sur le comportement de la Russie sur la scène internationale, Aleksandr Golovine apporte son jeu technique à l'AS Monaco. Et dans son pays, on adore l'image donnée par le joueur monégasque.

Il ne fait pas forcément bon être de nationalité russe actuellement, la guerre déclenchée par Vladimir Poutine contre l’Ukraine ayant vu naître un front commun contre le puissant pays de l’Est. Si l’équipe nationale et les clubs de Russie ont été virés de toutes les compétitions internationales, ce n’est pas le cas des footballeurs russes, autorisés à évoluer où ils le souhaitent. Arrivé à Monaco bien avant l’invasion de l’Ukraine, puisqu’il a signé avec le club de la Principauté en 2018 en provenance du CSKA Moscou, Aleksandr Golovine est le digne représentant du football de son pays et en Russie, on est fier de voir le milieu offensif de 27 ans représenter ainsi la nation en Ligue 1. Et cela même si le signal TV de notre championnat a été coupé suite à la guerre en Ukraine. Répondant au quotidien sportif, un supporter du CSKA Moscou avoue se régaler de tout ce que représente Golovine.

Golovin, fierté de la Russie

Pour Sergueï Tretchev, le joueur de l’AS Monaco est un vrai ambassadeur de ce qu’est réellement la Russie. « « Au-delà de ses performances, il reste discret et digne, il est un bon exemple de ce que nous ne sommes pas tous mauvais », lâche cet avocat dans L’Equipe, conscient que l’image de son pays a été sérieusement détériorée par l’actuel chef du Kremlin. De son côté, Aleksandr Golovine se fait d'une discrétion absolue dans les médias, conscient que ses propos seront étudiés à la loupe. Et s'il repart de plus en plus rarement en Russie pour retrouver ses racines, le footballeur monégasque a toujours une énorme cote d'amour auprès de ses compatriotes. Mais pas au point de jouer le porte-parole. « Il aurait maintenant la légitimité d'être une voix en Russie. Mais il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'aime pas vraiment les médias », avoue Leonid Sloutski, entraîneur de Golovine au CSKA Moscou et le premier à le retenir en équipe de Russie. En attendant, le joueur russe enchaine les grosses prestations cette saison avec l'AS Monaco en Ligue 1, et cela suffit à son bonheur.