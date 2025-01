Marcus Rashford à Monaco, c'est du sérieux ‍!

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

Désireux de changer d'air, Marcus Rashford n'a pas trouvé d'accord avec plusieurs clubs européens. L'AS Monaco arrive brutalement avec de gros arguments et est en train de faire mouche.

Une star du football anglais dans la Principauté, l’exploit est en marche. L’AS Monaco a décidé de tenter sa chance pour faire venir Marcus Rashford, et a très bien avancé sur le dossier ces derniers jours. L’attaquant anglais, qui n’a pas été utilisé par son entraineur Ruben Amorim lors du dernier match face à Liverpool, a reconnu ces derniers temps qu’il était prêt pour la première fois de sa carrière à « trouver un nouveau challenge ». Il a même fait récemment un discret et court voyage en Italie avec son agent pour discuter avec deux clubs, le Milan AC et le Borussia Dortmund qui voulaient avancer sur son recrutement. Pour des questions salariales, ce n’est pas allé beaucoup plus loin et c’est le même problème qui se pose avec la Juventus Turin également.

Monaco met le paquet pour Rashford

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚



Nos Monégasques ramènent un point de Nantes.



Rendez-vous dès mardi face à Reims en Coupe de France 🔜👊



2️⃣-2️⃣ #FCNASM pic.twitter.com/Zo7lpeSwSR — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 10, 2025

Résultat, Marcus Rashford n’a pas trouvé de point de chute et le Red Devil refuse de rejoindre l’Arabie Saoudite et de se perdre dans un championnat exotique pour des raisons financières, alors qu’il rêve d’être encore performant en Europe et de regagner sa place en équipe d’Angleterre. C’est dans ces conditions que l’AS Monaco est venue aux renseignements ces derniers jours, révèle le Telegraph. Le club de la Principauté a mis ses arguments en avant, à savoir une lutte pour les premières places en France, et surtout un beau parcours en Ligue des Champions avec forcément des matchs de haut niveau à jouer au printemps. En plus de cela, en raison de ses avantages fiscaux, l’ASM peut se rapprocher des exigences de l’Anglais.

Résultat, le projet de l’AS Monaco a du sens et les dirigeants du club de Ligue 1 vont fait une offre à Manchester United très prochainement, annonce le média britannique. Adi Hütter, qui cherche un attaquant de premier rang pour compléter son équipe, pousse très fort pour recruter une des stars de la Premier League, qui n’a que 27 ans il faut le rappeler. L’idée folle est en marche, et ce ne serait pas la première fois que l’ASM réussit une prouesse en faisant venir une star désireuse de se relancer. Par le passé, le club du Rocher a réalisé quelques énormes coups en faisant signer des joueurs comme Jurgen Klinsmann, Sonny Anderson, Marco Simone, Fernando Morientes, Radamel Falcao, Dimitar Berbatov, Christian Vieri ou Javier Saviola. Voir Marcus Rashford compléter cette liste aurait clairement de l'allure.