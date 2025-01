Monaco négocie l’arrivée d’un milieu de Premier League

Récemment prolongé par ses dirigeants, l’entraîneur de l’AS Monaco Adi Hütter sera également soutenu avec des recrues. Le club de la Principauté cherche un milieu défensif et négocie le prêt du Mexicain Edson Alvarez avec West Ham. Une opération difficile.

L’AS Monaco n’est pas seulement à la recherche d’un attaquant de pointe. Confronté à la longue absence de son avant-centre Folarin Balogun, l’actuel troisième de Ligue 1 souffre aussi des indisponibilités de Denis Zakaria dans l’entrejeu. Le capitaine monégasque apporte de la solidité et de la sérénité à son équipe, d’où la fébrilité constatée lorsqu’il manque à l’appel. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’AS Monaco tente de recruter un milieu de terrain. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la Principauté a entamé des discussions avec West Ham pour Edson Alvarez (27 ans).

🔴⚪️🇲🇽 EXCL: AS Monaco approached West Ham to discuss conditions to bring Edson Alvarez to the club on loan.



It’d be an opportunity for the player to return in Champions League and to be key player of Monaco project.



