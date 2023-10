L'AS Monaco officialise deux départs haut de gamme

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé plusieurs changements au sein de son instance dirigeante et notamment la nomination de Thiago Scuro au poste de directeur générale du club. Ben Lambrecht et Paul Mitchell quittent l'ASM.

« L’AS Monaco annonce une évolution de son organigramme avec la nomination de Thiago Scuro au poste de Directeur Général, sous la responsabilité du Président Dmitry Rybolovlev. A compter de ce jour, Thiago Scuro supervise l’ensemble des activités du Club, aussi bien sportives qu’administratives, et peut notamment s’appuyer sur Carlos Aviña, Directeur Technique, et sur Olga Dementeva, Directeur Général Adjoint, qui lui reportent directement. Thiago Scuro rejoint le Conseil d’administration comme nouveau membre. Après près de trois années au Cercle Bruges (mars 2021-décembre 2022) puis à l’AS Monaco (depuis décembre 2022), Ben Lambrecht quitte ses fonctions de Directeur Général et d’administrateur d’un commun accord avec le Club. L’AS Monaco annonce le départ de Paul Mitchell, qui occupait les fonctions de Directeur sportif depuis 2020. Durant ce temps, Paul Mitchell a contribué à redynamiser la politique sportive du club en opérant plusieurs changements, ce qui s’est notamment traduit par une qualification en finale de Coupe de France (2021) et deux qualifications européennes en trois saisons (2021 et 2022). Récemment, Paul Mitchell s’est impliqué en faveur d’une transition réussie avec la nouvelle équipe, laissant le club avec des fondations solides, en mesure d’obtenir de bons résultats à l’avenir. Le Club remercie Paul Mitchell et Ben Lambrecht pour leur engagement et leur souhaite le meilleur dans leurs projets futurs », indique l’AS Monaco.