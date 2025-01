ASM ‍: Adi Hütter prolonge à Monaco (officiel)

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

L’AS Monaco a officialisé ce samedi la prolongation du contrat de son entraîneur Adi Hütter pour deux saisons supplémentaires. Satisfait de son coach autrichien, en poste depuis un an et demi, le club de la Principauté a finalisé la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2027. Un geste de stabilité que les supporters monégasques apprécieront d’autant que celui qui avait succédé à Philippe Clément fait globalité l’unanimité sur le Rocher.