L'AS Monaco dévasté, Caio Henrique absent plusieurs mois

Dans : Monaco.

Par Mehdi Lunay

Sorti blessé lors du dernier Monaco-Nice vendredi soir, Caio Henrique connaît le verdict médical. Le bilan est lourd pour le néo-international brésilien.

Coup dur pour l'AS Monaco dans son bon début de saison. Le club du Rocher va perdre l'un de ses cadres Caio Henrique pour plusieurs mois. Le latéral gauche a subi une entorse du genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur face à Nice. Sorti à la 81e minute, il avait pourtant été touché 30 minutes plus tôt sur une intervention défensive. La blessure d'Henrique est encore « en cours d’évaluation » à Monaco, de nouveaux examens vont déterminer la durée définitive du forfait et les soins à réaliser. Mauvaise nouvelle pour l'ASM mais aussi pour Henrique devenu international brésilien en septembre et déjà convoqué pour le prochain rassemblement avec la Seleçao.