Accord trouvé, Monaco va accueillir son nouveau buteur

Confrontée à la blessure à l’épaule de Folarin Balogun, absent jusqu’en avril, l’AS Monaco ne tardera pas à le remplacer. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club de la Principauté a trouvé un accord avec Mika Biereth (21 ans). L’attaquant de Sturm Graz, auteur de 14 buts en 25 matchs cette saison toutes compétitions confondues, veut rejoindre les Monégasques un an après son arrivée en Autriche. D’abord prêté par Arsenal où il a connu Folarin Balogun, l’international Espoirs danois avait été transféré définitivement l’été dernier pour environ 5 millions d’euros. Monaco doit maintenant s’entendre avec Sturm Graz.

