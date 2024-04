L1 ‍: Monaco perd Golovin jusqu’à la fin de la saison

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Gros coup dur pour l’AS Monaco dans la course au podium, le club de la Principauté vient de perdre son meneur de jeu Aleksandr Golovin, blessé à la cheville, jusqu’à la fin de la saison.

Homme fort de l’ASM depuis le début de la saison avec 6 buts et 6 passes décisives en Ligue 1, Aleksandr Golovin va manquer les derniers matchs de Monaco. L’Equipe révèle ce jeudi que l’international russe (48 sélections) s’est blessé à la cheville lors d’un entraînement et souffre d’une grosse entorse. Une blessure qui va l’éloigner des terrains pour une période de cinq semaines selon le quotidien national, ce qui signifie que Golovin ne jouera plus cette saison puisque la dernière journée de Ligue 1 a lieu dans un mois. Une vraie tuile pour Monaco, actuel troisième du championnat de France de Ligue 1 et qui qui compte un point de retard sur Brest et trois unités d’avance sur Lille.