Monaco laisse filer un titulaire en Turquie pour 10 ME

Titulaire indiscutable à l’AS Monaco depuis la blessure de Caio Henrique et auteur d’un excellent début de saison, Ismael Jakobs va quitter la Principauté ce vendredi pour rejoindre Galatasaray.

🟡🔴🔐 Ismael Jakobs to Galatasaray, here we go! Deal done for €10m package on loan with obligation to buy.



Documents to be reviewed on Friday.