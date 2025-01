Monaco proche de s'offrir Jordan Henderson

L'AS Monaco a été assez discret au cours de ce mercato hivernal (une seule recrue). A croire qu'Adi Hütter n'avait besoin d'aucun changement. Il a fallu attendre une opportunité intéressante de s'adjuger les services d'un joueur plus qu'expérimenté pour que la direction monégasque avance ses pions. Selon les révélations de Fabrizio Romano, le club de la Principauté est sur le point de s'offrir Jordan Henderson.

Joueur de l'Ajax Amsterdam depuis plus d'un an, après une pige difficile en Arabie saoudite, Jordan Henderson s'apprête à s'engager avec l'AS Monaco. A 34 ans, il a encore de beaux restes puisqu'il était jusqu'à présent un titulaire indiscutable chez les Lanciers. Comme l'indique le journaliste italien spécialisé dans le mercato, le vainqueur de la Ligue des champions (2019), champion d'Angleterre (2020) et ancien capitaine de Liverpool, va signer un contrat portant jusqu'en juin 2026. Ne manque que l'officialisation. Un sacré coup pour les Monégasques qui se renforcent intelligemment dans l'entrejeu.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco are closing in on deal to sign Jordan Henderson from Ajax as new midfielder!



Permanent move almost agreed on contract until June 2026.



