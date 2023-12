L'OL c'est du vol, l'entraîneur de Monaco enrage

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'AS Monaco n'a pas digéré la défaite de son équipe contre l'OL. Un résultat qui risque de repousser son club loin du PSG et de Nice.

Même si l'Olympique Lyonnais a fait relativement bonne figure pour une équipe classée dernière de Ligue 1 au moment du coup d'envoi, il est clair que la formation de Pierre Sage pouvait se réjouir de repartir du stade Louis II avec les trois points de la victoire. Dans le camp d'en face, on faisait grise mine, car forcément Monaco vise le podium et ce résultat face à une équipe qui lutte pour le maintien est une très mauvaise opération. En cas de victoire à Lille, le PSG pourrait prendre neuf points d'avance sur l'AS Monaco, et Nice pourrait en compter cinq si le Gym s'impose ce samedi au Havre. Alors, l'entraîneur monégasque était forcément au taquet en commentant cette défaite face à l'OL qui n'était, selon lui, pas vraiment méritée, loin de là même.

Monaco digère mal sa défaite contre Lyon

Adi Hütter n'hésitait d'ailleurs pas à évoquer un hold-up de Lyon à Monaco, estimant que son équipe, privée de plusieurs joueurs, dont Golovin, aurait même mérité de corriger l'OL. « C'est là le côté dur du football, parfois l'équipe qui mérite de s’imposer ne gagne pas. C'est dur pour nous. Tout le monde est très déçu du résultat, car il y avait une grande différence entre les deux équipes. On méritait de gagner. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas marqué. On aurait dû gagner, on n'a pas eu de chance. On doit marquer sur nos occasions. On est déçus. En fin de première, on a fait de meilleures choses. Avant, c'était trop lent. On a dominé, je n'ai pas vu Lyon dangereux. On est coupable de cette défaite. On aurait dû gagner 3 ou 4-0 », regrettait amèrement le technicien monégasque. Mercredi, pour la dernière journée de championnat de l'année 2023, l'AS Monaco se déplacera à Montpellier avec l'ambition très claire de repartir de la Mosson avec trois points.