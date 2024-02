Le PSG, la victime idéale pour Monaco

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Avant d’affronter le Paris Saint-Germain vendredi, Guillermo Maripan se montre confiant. Le défenseur central de l’AS Monaco sent son équipe plus à l’aise contre ce type d’adversaire.

Le paradoxe monégasque. Depuis quelques semaines, l'AS Monaco alterne le bon et le moins bon. Les hommes d’Adi Hütter se sont imposés à Lens (3-2) dimanche dernier, deux semaines après leur succès dans le derby à Nice sur le même score. Mais ça se complique à domicile puisque le pensionnaire du stade Louis-II n’y a remporté aucun de ses quatre derniers matchs en Ligue 1, qui plus est face à des adversaires largement à sa portée.

Monaco n'aime pas les blocs bas

Ce manque de régularité laisse penser que les coéquipiers de Guillermo Maripan choisissent leurs rencontres. « Je ne dirais pas que nous jouons mieux dans les grands matchs cette saison, a pourtant démenti le défenseur central. Nous ne faisons pas de différence en fonction de l’adversaire. Je crois seulement qu’il y a des équipes qui défendent beaucoup plus bas et contre qui il est plus difficile de trouver des solutions pour marquer. C’est effectivement plus simple quand votre adversaire ne ferme pas le jeu. »

« Quand une équipe propose un système de jeu très défensif, c’est beaucoup plus difficile de trouver l’ouverture, a insisté le Chilien. Cela demande plus de concentration, et de ne pas faire d’erreurs faciles dans des zones dangereuses. Cela a peut-être été plus compliqué pour nous à domicile récemment pour cette raison, car nous avons affronté des adversaires recroquevillés derrière. » A en croire l’explication du Monégasque, le Paris Saint-Germain, en déplacement sur le Rocher vendredi soir, ressemble à l’adversaire idéal.

« Le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs. Il fait une très bonne saison, puisque c’est le leader du championnat, donc ce sera à coup sûr un grand match. Mais nous savons que nous sommes capables de faire une grosse performance, et nous l’avons montré par le passé en remportant nos trois dernières confrontations au Stade Louis-II », a rappelé Guillermo Maripan, excité à l’idée d’affronter la bande à Kylian Mbappé.