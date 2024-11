Monaco est « ‍une farce ‍», le PSG est champion

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Dauphin du PSG, Monaco avait l’occasion de mettre la pression sur le leader. Mais l’équipe d’Adi Hütter s’est totalement loupée en s’inclinant à la surprise générale contre Angers (0-1) ce vendredi.

Battu par Nice le week-end dernier, Monaco devait réagir ce vendredi contre Angers. Sur le papier, l’équipe d’Adi Hütter était nettement favorite, et la victoire semblait promise aux Monégasques. Mais contre toute attente, Angers est venu créer l’exploit sur le Rocher en s’imposant (0-1) sans souffrir plus que ça. La prestation des joueurs angevins est à mettre en avant mais pour Mathieu Grégoire, il n’est tout simplement pas possible qu’un dauphin du Paris Saint-Germain livre une telle prestation à domicile contre une équipe à la lutte pour le maintien.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚



Rendez-vous ce mardi à Bologne pour le retour de la @ChampionsLeague 👊



0⃣-1⃣ #ASMSCO pic.twitter.com/CmesBjaD9Q — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 1, 2024

« Le match de Monaco, c’est une farce. Mais soi-disant la L1 s’est améliorée » a publié le journaliste de L’Equipe, effaré par le niveau affiché par l’AS Monaco ce vendredi soir face à Angers. Nabil Djellit est du même avis et pour le journaliste de France Football, le titre est d’ores et déjà joué. « Monaco battu par Nice puis Angers. Le PSG n'a pas besoin de forcer pour gagner la L1... Les autres "cadors" font le job » s’est désolé celui qui intervient régulièrement sur la Chaîne L’Equipe et qui aimerait que le Paris Saint-Germain ait plus de concurrence. Ce n’est malheureusement pas le cas comme l’ont démontré cette semaine la prestation catastrophique de l’OM contre Paris et la défaite inattendu de l’ASM face à Angers.