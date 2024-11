Deux supporters à l’hôpital, Monaco s’indigne

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

L’AS Monaco a pris la parole ce jeudi soir pour confirmer les informations au sujet de certains de ses supporters qui ont été agressés en marge du match de mardi soir contre Bologne.

En Italie, plusieurs ultras locaux ont attaqué des sympathisants monégasques, avec deux blessés dans les rangs des fans de l’ASM, au point que ces derniers aient été hospitalisés pour faire constater et soigner les plaies. « L'AS Monaco déplore et condamne avec fermeté l'agression de supporters survenue après la rencontre face à Bologne. Le Club exprime tout son soutien aux victimes et espère que les responsables de ces incidents seront identifiés », a fait savoir le club de la Principauté. Des incidents confirmés par RMC, qui affirme que ce sont bien des « guets-apens » qui ont été tendus à des supporters lambdas de l’AS Monaco, et que les ultras de Bologne sont malheureusement connus pour s’attaquer assez lâchement aux sympathisants des clubs visiteurs. Six supporters italiens ont été interpellés par les autorités ce mardi soir, fait savoir la presse transalpine.