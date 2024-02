Officiel ‍: Monaco prête Matsima à Clermont

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Seulement apparu à six reprises cette saison en Ligue 1, Chrislain Matsima ne terminera pas l’exercice à l’AS Monaco. Le défenseur central monégasque a officiellement été prêté (sans option d'achat) à Clermont jusqu’en juin prochain. « Je suis très content d’être au Clermont Foot 63. C’est un projet qui m’a immédiatement intéressé, le feeling avec le coach est tout de suite passé. J’ai à cœur d’aider l’équipe à se maintenir et sur un plan plus personnel, je suis ici pour gagner du temps de jeu et de l’expérience », a réagi le Français de 21 ans, qui espère disputer les Jeux Olympiques l’été prochain.