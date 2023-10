Akliouche, la bombe monégasque qui fait trembler la Ligue 1

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Maghnès Akliouche n'a pas battu l'OM à lui tout seul, mais presque. Auteur de deux buts et d'une passe décisive samedi soir avec l'AS Monaco, le joueur de 21 ans pourrait être la révélation de la saison en Ligue 1.

Cinq matchs de Ligue 1, trois buts et une passe décisive, Maghnès Akliouche n’a pas raté son début de saison avec l’équipe d’Adi Hütter, et l’entraîneur de l’AS Monaco se régale d’avoir dans son vestiaire un joueur qui attendait son heure depuis qu’il a rejoint le centre de formation du club de la Principauté en 2017. Agé de 21 ans, Maghnès Akliouche avait déjà tapé dans l’œil de plusieurs clubs, Lille ayant même offert 10 millions d’euros au mercato 2022, mais l’ASM connait bien le talent de son milieu gauche, et toutes les propositions ont été balayées d’un revers de la main. Il est vrai que l’international français U20 a de l’or dans les pieds et que désormais tout le monde le sait, et pas uniquement les joueurs de l’Olympique de Marseille, lesquels ont craqué face à la nouvelle pépite monégasque samedi soir lors d’un match spectaculaire (3-2). Parmi ceux qui ne sont pas surpris par l’éclosion brutale de Maghnès Akliouche, il y a l’un des responsables du célèbre tournoi de Toulon où le jeune Monégasque a mis tout le monde d’accord l’an dernier.

Monaco tient encore un phénomène

Maghnes Akliouche cette saison :



5⃣ matches

1⃣1⃣9⃣ minutes

3⃣ buts

1⃣ passe décisive



𝑫𝒆́𝒄𝒊𝒔𝒊𝒇 💫 pic.twitter.com/LYP8OW2u4e — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 1, 2023

Revenant, sur Eurosport, sur le cas, Maghnès Akliouche, Amayes Brahmi, responsable de la communication du tournoi Maurice Revello, avoue avoir été époustouflé par ce joueur qu’il découvrait. « A l'époque, l'équipe de France vient avec une équipe composée de joueurs plus connus que lui à l'époque, comme Sekou Mara ou Hugo Ekitike qui allait signer au PSG durant l'été. Akliouche, je ne le connaissais pas personnellement, il avait eu une ou deux sélections avant ce tournoi, il n'avait jamais joué en U17, U18, U19… Avant de faire le tournoi, il avait l'équivalent d'une mi-temps en L1 donc à moins d'être un supporter chevronné de l'AS Monaco, on le connaissait très peu. Je m'attendais à ce que ça soit Mara qui me pète au visage mais c'est finalement lui. Je me suis dit 'wow, il est bon lui'. Il est doué techniquement et face à n'importe quel adversaire. Il a joué contre les Saoudiens, les Argentins, les Vénézuéliens… Il avait été très très à l'aise le gamin », reconnait l'observateur, pas vraiment surpris de voir qu’un an plus tard, le jeune milieu offensif de l’AS Monaco s’est désormais révélé aux yeux de la Ligue 1.