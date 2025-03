L’Arabie Saoudite a un coup de coeur à Monaco

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Arme offensive n°1 de l’AS Monaco cette saison, Maghnes Akliouche sera l’une des stars du prochain mercato et Newcastle est déjà bouillant.

Avec 4 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Maghnes Akliouche est un joueur fondamental pour Adi Hütter à l’AS Monaco. L’international espoirs français de 23 ans a surtout, au-delà des statistiques, un profil assez unique à l’ASM et de plus en plus rare en Europe, avec une patte gauche de velours et un rôle de meneur de jeu qu’il remplit à merveille. Son talent a peu d’équivalence en Europe parmi les jeunes joueurs à fort potentiel, raison pour laquelle son départ lors du prochain mercato est plus que probable.

Newcastle United continue to do work on Monaco star Maghnes Akliouche and watched him last week, TBR Football can reveal.https://t.co/KL1VGwj2MY — Graeme Bailey (@GraemeBailey) March 30, 2025

Même si Monaco espère garder encore une saison son diamant brut, sous contrat jusqu’en juin 2028, la Premier League ne l’entend pas de cette oreille. Selon le site TBR Football, Newcastle a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour tenter de récupérer Maghnes Akliouche à l’issue de la saison. L’Arabie Saoudite, au contrôle des Magpies, a identifié le milieu offensif comme l’une de ses priorités. La preuve que l’intérêt est concret, des émissaires de Newcastle étaient présents durant la trêve internationale au match entre les Bleuets et l’équipe espoirs de l’Angleterre.

Akliouche emballé à l'idée de rejoindre Newcastle ?

Titulaire sur le côté droit de l’attaque française, Maghnes Akliouche a « impressionné » les recruteurs de Newcastle selon le média britannique, qui explique par ailleurs que le joueur serait emballé à l’idée de poursuivre sa carrière du côté de Saint-James Park. Autant dire que pour Maghnes Akliouche, les prochaines semaines seront donc décisives, avec des négociations qui pourraient s’accélérer entre toutes les parties. Reste à savoir combien l’AS Monaco réclamera pour son joueur, déjà valorisé à plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts et qui suscite par ailleurs l’intérêt de plusieurs autres grands clubs européens… dont le Paris Saint-Germain.