Leader devant le PSG, Monaco se voit champion

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Toujours invaincue, l’AS Monaco occupe la place de leader après quatre journées de Ligue 1. De quoi donner des idées à son entraîneur Adi Hütter, qui rêve du titre de champion de France malgré la supériorité annoncée du Paris Saint-Germain.

Bien sûr, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais pour le moment, force est de constater que la méthode Adi Hütter fonctionne parfaitement sur le Rocher. Le nouvel entraîneur de l’AS Monaco réalise un début de saison quasi parfait, avec trois victoires et un match nul en quatre journées de championnat. A croire que l’Autrichien, qui accorde beaucoup d’importance à sa proximité avec les joueurs, a pris les bonnes décisions avec ses dirigeants cet été.

Nouvel entraîneur de l'@AS_Monaco, Adi Hütter raconte l'évolution de sa philosophie au fil du « long chemin » qui l'a conduit jusqu'en Principauté 👉 https://t.co/QA2ONmRx3o pic.twitter.com/WHgtL7nzmg — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 15, 2023

« Travailler au quotidien avec 28 joueurs ne m'intéresse pas, c'est trop, a expliqué l’ancien coach du Borussia Mönchengladbach au site officiel de la LFP. Ça complexifie les relations, même si une de mes forces est d'être empathique et que j'investis du temps avec ceux qui ne jouent pas. Je déteste dire à celui qui s'entraîne bien la semaine : "Tu seras dans les tribunes". »

Hütter rêve du titre en L1

Le ménage effectué par la direction a donc facilité les débuts d’Adi Hütter, ravi de la qualité de son effectif. « Le groupe me satisfait, a-t-il confié. Certains deviennent clés, comme Takumi Minamino. La qualité des jeunes est très supérieure à celle de Mönchengladbach. » Avec une telle équipe à sa disposition, l’entraîneur de l'actuel leader peut viser haut. L’objectif fixé reste une qualification européenne. Mais le technicien ne s’interdit pas de rêver.

« Le plus important est de retrouver l'Europe. Le président, la direction sportive, le coach et l'équipe sont alignés, avec un objectif élevé et compliqué : le podium. Au-dessus... Le titre ? (Rires) Oui, on peut rêver, bien sûr ! Parfois, les rêves deviennent réalité. Mais le PSG est quand même très fort ! », a prévenu Adi Hütter, sans doute au courant de l’exploit réalisé par les Monégasques de Leonardo Jardim en 2017.