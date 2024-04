ASM ‍: Le Milan AC de côté, Fofana a une autre priorité

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Très en vue avec l’AS Monaco, Youssouf Fofana possède une belle cote sur le marché des transferts. Le milieu de terrain plaît notamment au Milan AC, un intérêt qui ne laisse pas le Monégasque insensible. Mais pour le moment, l’international tricolore essaie de ne pas trop y penser.

Youssouf Fofana vit sans doute ses derniers mois sur le Rocher. Alors que son contrat expire en 2025, une prolongation ne semble pas d’actualité pour le milieu de l’AS Monaco. Le club de la Principauté sera contraint de le vendre cet été afin d’éviter un départ libre l’année prochaine. Cette situation avantageuse devrait attirer du beau monde d’ici l’ouverture du mercato estival. En Italie, on parle déjà d’une possible signature au Milan AC. Le média transalpin MilanNews a donc intercepté Youssouf Fofana après la démonstration à Metz (2-5) samedi.

Fofana concentré sur Monaco

Mais le Monégasque, loin d’être insensible à l’intérêt milanais, reste focalisé sur sa priorité. « Je pense que le Milan AC est un club vraiment énorme. Tout le monde connaît le Milan AC et son palmarès, a d’abord répondu l’international français. Mais mis à part les rumeurs en Italie, je reste concentré sur ma mission. Laquelle ? Celle de qualifier Monaco pour la Ligue des Champions, ce sera comme un marathon. Jusqu'à la fin de la saison, chaque match sera comme une finale. Il reste sept matchs à disputer. On doit gratter des points et nous devons tout donner à chaque match. »

« Quand tu joues à Monaco, tu sais que la Ligue des Champions est l'objectif naturel du club. Jouer la Ligue des Champions avec Monaco, et pas avec le Milan AC ? Comme je l'ai déjà dit, le Milan AC est un des plus grands clubs au monde, avec un palmarès important, mais ma priorité actuellement c'est de me qualifier en Ligue des Champions avec Monaco », a insisté Youssouf Fofana, conscient qu’une bonne fin de saison lui ouvrira davantage de portes cet été.