ASM ‍: Accord avec Mikautadze, le plus dur reste à faire

Brillant à l’Euro 2024 avec la Géorgie, Georges Mikautadze est un joueur de plus en plus courtisé. C’est pour cette raison que l’AS Monaco a décidé d’accélérer pour s’offrir l’attaquant de Metz, avant que son prix ne s’envole.

Auteur d’une seconde partie de saison en boulet de canon avec Metz et brillant à l’Euro 2024 avec la Géorgie, Georges Mikautadze est un buteur de plus en plus courtisé. Surveillé par l’OM, l’OL ou encore Lens, il est surtout la priorité absolue de l’AS Monaco pour compenser le départ de Wissam Ben Yedder, en fin de contrat. Après avoir été très chaud, le dossier s’était néanmoins refroidi du côté de la Principauté. Les prestations de Mikautadze à l’Euro ont visiblement rappelé à Monaco qu’il était urgent de boucler ce dossier au plus vite, avant que le tarif de l’attaquant messin ne s’envole de trop.

C’est ainsi que selon les informations de Fabrizio Romano, les discussions ont repris et un accord a été trouvé entre le n°22 de la Géorgie et l’ASM. Le plus dur reste toutefois à faire dans ce dossier car le club de la Principauté doit maintenant trouver un accord avec Metz, avec l’objectif de boucler le dossier au plus vite avant que d’autres clubs européens, séduits par les prestations du joueur en Allemagne cet été ne rappliquent. Les discussions vont s’accentuer entre Monaco et Metz pour un transfert qui dépassera sans doute la barre des 20 millions d’euros en dehors des bonus.

🚨🇬🇪 EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze.



Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros.



🔴⚪️⏳ pic.twitter.com/mh5WFG4Dlq