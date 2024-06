PSG ‍: Luis Enrique refuse la venue de Youssouf Fofana

Longtemps présenté comme un possible renfort du Paris Saint-Germain cet été, Youssouf Fofana ne sera finalement pas un joueur parisien.

Les dirigeants du PSG l'ont bien compris, ils doivent profiter du mercato estival pour renforcer leur milieu de terrain, ce secteur n'ayant clairement pas été à la hauteur la saison passée. Dans cette optique, le nom de Youssouf Fofana, l'international tricolore de l'AS Monaco a plusieurs fois été évoqué. Ce dernier a prouvé avec le club de la Principauté qu'il avait le talent nécessaire pour briller, mais à priori le capitaine de l'ASM ne rejoindra pas les champions de France une fois qu'il en aura fini de l'Euro 2024 avec les Bleus. Le spécialiste italien, Fabrizio Romano, explique que le milieu de terrain monégasque, en fin de contrat dans un an, ne rejoindra le Paris Saint-Germain, et pour cause, il ne figure pas sur la shortlist convenu de Luis Campos. Non pas que le conseiller portugais du PSG ne veuille pas de Youssouf Fofana, mais c'est Luis Enrique qui n'a pas mis le joueur de 25 ans dans cette liste.

🚨🇫🇷 Youssouf Fofana, expected to leave AS Monaco but currently not on Paris Saint-Germain shortlist.



PSG are looking at different kind of players in that position, based on Luis Enrique’s requests.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League clubs keep monitoring him. pic.twitter.com/BAQLv1itQC