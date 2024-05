Monaco en vente, les Saoudiens veulent la Ligue des champions

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco est en très bonne position pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Un atout majeur pour le propriétaire russe du club de la Principauté dans le cadre d'une vente de son équipe.

Même si les projecteurs sont tournés vers l'Olympique de Marseille, le club du Sud le plus proche d'une vente est l'AS Monaco. Et si les Saoudiens sont cités très proches de la formation détenue par Dimitri Rybolovlev, il est clair que cela est lié à la décision du milliardaire russe de tourner la page monégasque. Omniprésent auprès de son équipe depuis plusieurs mois, Rybolovlev a décidé de vendre l'ASM, et pour cela, il sait qu'une qualification pour la prochaine Ligue des champions sera un atout formidable. Cela tombe bien, l'équipe d'Adi Hütter carbure à plein régime et un simple nul ce dimanche à Montpellier lui permettra d'avoir la certitude de jouer la prochaine C1. Même si le Prince Albert aura son mot à dire dans la vente de l'AS Monaco, puisqu'il a des parts, tout semble donc s'enclencher positivement pour que le dossier avance rapidement une fois la saison terminée et le ticket européen validé.

La C1 meilleur atout de Monaco pour une vente

« Le marché serait porteur et l'heure de passer la main semble avoir sonné. Un petit point à Montpellier et c'est une équipe en Ligue des champions que les candidats au rachat de l'ASM pourront s'offrir. Ce sera toujours ça de pris pour réduire la dette du club et replacer la marque ASM au centre de l'échiquier européen », révèle, dans L'Equipe, Régis Testelin, qui ne cite aucune piste prioritaire pour l'acquisition du club monégasque. Mais ces dernières semaines, Jérôme Rothen et Daniel Riolo ont plusieurs fois confirmé que ce sont bien des investisseurs saoudiens qui étaient les plus proches de s'offrir le club de la Principauté. Il faudra cependant trouver un accord qui convienne à tout le monde, car si les Saoudiens souhaitent 100% de l'AS Monaco, le Prince Albert a lui le désir de toujours garder des parts et donc un droit de regard sur son équipe. De son côté, Dimitri Rybolovlev sait que sportivement, il va vendre une formation qui a déjà la certitude de rapporter un gros paquet d'argent grâce à sa participation à la prochaine Ligue des champions.