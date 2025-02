Monaco ‍: Dmitri Rybolovlev victime d'une étrange fake news

Dmitri Rybolovlev est au coeur de rumeurs dérangeantes depuis quelques heures, alors que des négociations ont lieu à Riyad entre la Russie et les Etats-Unis pour arrêter la guerre en Ukraine. Des rumeurs qui ont rapidement été démenties par l'entourage du Russe.

L'actionnaire majoritaire de l'AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, est devenu une figure bien connue du paysage footballistique français, lui qui est présent au club de la Principauté depuis décembre 2011. Le Russe ne compte pas lâcher son affaire de sitôt et ce, malgré de nombreuses rumeurs à son sujet. L'homme d'affaires de 58 ans ne manque pas d'opposants. Ces dernières heures, certains médias annonçaient même qu'il faisait partie des négociations entre la Russie et les Etats-Unis à Riyad, en raison de sa nationalité russe, et aussi le fait que l'oligarque russe ait acheté une maison à Donald Trump en 2008 pour 95 millions de dollars, soit au-delà du prix du marché, ce qui avait alors aidé financièrement l'Américain. Néanmoins, le clan Rybolovlev a décidé de réagir face à ce mélange des genres.

