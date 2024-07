Mikautadze ‍: Ni OL, ni OM, Monaco confirme ‍!

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Buteur très convoité depuis ses prestations avec la Géorgie lors de l'Euro 2024, Georges Mikautadze est actuellement en vacances. Mais l'AS Monaco confirme que l'affaire est presque entendue avec le buteur du FC Metz.

Les supporters lyonnais pensaient que Mikautadze allait finir par vouloir signer avec le club de sa ville natale et être associé à Alexandre Lacazette, tandis que ceux de l'OM étaient convaincus que Pablo Longoria allait faire des miracles et convaincre Metz et le buteur de que l'offre marseillaise était la plus intéressante pour tout le monde, et notamment pour Marseille en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais finalement, c'est bel et bien le club de la Principauté qui a les clés du dossier. Même s'il n'y a aucun accord signé entre les dirigeants monégasques et Georges Mikautadze, Thiago Scuro, le directeur sportif de Monaco a confirmé que les négociations avaient bien avancé et que tout indiquait que le buteur géorgien de 23 ans allait finir par rejoindre le club du Rocher. Après le départ de Wissam Ben Yedder, le joueur sous contrat avec Metz est l'heureux élu.

Mikautadze à Monaco, Metz négocie en direct

🎖️ Georges Mikautadze termine meilleur buteur de la phase de groupes de l'EURO 2024 !



1⃣ Georges Mikautadze : 3 buts

2⃣ Füllkrug, Musiala, Gakpo, Schranz, Marin : 2 buts #beINEURO2024 pic.twitter.com/LFORYgH304 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 26, 2024

Le dirigeant de l'AS Monaco ne le cache pas, il négocie en direct avec le patron du club messin afin d'aboutir à un accord financier et finir de régler dossier. « On cherche effectivement un attaquant supplémentaire pour donner plus d'options à notre entraîneur. On parle avec Georges Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible. Toutes les négociations sont différentes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, les attentes des deux clubs, celles du joueur. Je peux dire que, oui, d'après ce que je ressens on a bon feeling, en particulier entre Monaco et le joueur. On espère parvenir à répondre aux attentes du FC Metz. Je suis en conversation directe avec son président. On espère une issue positive », prévient Thiago Scurro, qui ne veut pas crier victoire trop rapidement mais a tout de même des certitudes dans ce dossier.