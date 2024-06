Mikautadze à Monaco, un coup d'arrêt qui relance l'OL

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Selon plusieurs médias, Georges Mikautadze a donné son accord afin de signer à l'AS Monaco pour remplacer Wissam Ben Yedder. Mais dans la pratique, le dossier de l'attaquant coince très sérieusement.

Le 11 juin dernier, le quotidien L'Equipe annonçait que Georges Mikautadze avait choisi de rejoindre l'AS Monaco après la descente du FC Metz en Ligue 2. Une affirmation qui avait été rapidement démentie par le buteur international géorgien, présent actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 avec son pays. De quoi forcément décevoir les supporters de l'OL qui pensaient que le natif de la capitale des Gaules pourrait débarquer lors de ce mercato estival pour compenser un possible d'Alexandre Lacazette en Arabie Saoudite. Cependant, ce possible choix fait par Mikautadze ne s'est pas concrétisé par la signature d'un contrat et FootMercato révèle qu'entre les représentants de l'attaquant de 23 ans et les dirigeants monégasques, tout était à l'arrêt au point même de relancer la quête d'un avant-centre par l'AS Monaco, la priorité numéro 1 de ce début de marché des transferts.

Mikautadze à Monaco, pas si vite

Notre confrère ne précise pas quelles sont les raisons de l'arrêt brutal des discussions entre le clan Mikautadze et le club de la Principauté, mais cela semble sérieux. Pour succéder à Ben Yedder, Monaco pense désormais à Arnaud Kalimuendo, l'attaquant international Espoirs qui va jouer les JO avec la France. Sous contrat avec Rennes jusqu'en 2027, le joueur formé au Paris Saint-Germain pourrait quitter le Roazhon Park cet été si l'ASM est prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table.

Cependant, même si Adi Hütter ne dirait pas non au jeune attaquant du Stade Rennais il espère toujours qu'une solution sera trouvée avec Georges Mikautadze. Dans le cas contraire, il ne fait aucun doute que l'Olympique Lyonnais pourrait redevenir un concurrent sérieux pour obtenir la signature du joueur du FC Metz, lequel a déjà prévenu qu'il serait en Ligue 1 la saison prochaine, son expérience malheureuse à l'Ajax Amsterdam l'ayant probablement vacciné.