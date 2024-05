Ben Yedder quitte l’AS Monaco (officiel)

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

Arrivé en 2019 à Monaco après un passage au FC Séville, Wissam Ben Yedder aura été un infatigable buteur du club de la Principauté. Arrivé en fin de contrat, il n’a pas trouvé d’accord pour prolonger et se retrouve à 33 ans libre de tout contrat. C’est l’ASM qui a fait savoir que l’aventure entre les deux parties était terminée, après plus de 200 matchs disputés pour l’ancien toulousain, et plus de 100 buts marqués tout de même.