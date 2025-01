Embolo vendu cet hiver, Monaco a une offre

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Auteur de seulement cinq buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Breel Embolo n’apporte pas entière satisfaction aux dirigeants de l’AS Monaco, qui pourraient accepter de le vendre cet hiver.

C’est le principal problème de l’AS Monaco cette saison. Malgré une équipe jeune et talentueuse à sa disposition, Adi Hütter n’a pas trouvé le numéro neuf idéal pour remplacer Wissam Ben Yedder. En ce mois de janvier, l’ASM a fait signer Mika Biereth et sur le Rocher, on espère que l’attaquant danois règlera ce gros problème. Son arrivée pourrait en tout cas faire des dégâts dans l’effectif monégasque. Globalement décevant depuis le début de la saison, Breel Embolo est un candidat au départ, d’autant plus qu’une offre sérieuse est arrivée sur la table des dirigeants monégasques ces dernières heures.

Esclusiva.



Idea Breel Embolo per l’attacco del Como. Si lavora sull’ingaggio dell’attaccante. pic.twitter.com/SrYnDxZYtQ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 21, 2025

Journaliste pour Relevo, Matteo Moretto révèle que Côme a dégainé une proposition dont le montant n’a pas encore filtré pour s’attacher les services de l’international suisse aux 73 sélections. Promu en Série A cette saison, le club entraîné par Cesc Fabregas est bien parti pour se maintenir. 13e du championnat, l’équipe dans laquelle Maxence Caqueret a signé la semaine dernière et qui rêve de Nemanja Matic apprécie beaucoup la Ligue 1 et le prouve en s’attaquant à présent à Breel Embolo. Reste maintenant à voir si l’ASM et l’attaquant suisse iront plus loin dans les discussions et si un accord sera trouvé pour le départ de l’ex-attaquant du Borussia Mönchengladbach.