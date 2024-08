ASM ‍: Fofana s’éloigne, Milan se fait ridiculiser

Dans : Monaco.

A un an de la fin de son contrat, Youssouf Fofana va sûrement quitter l’AS Monaco cet été. Le milieu de terrain se verrait bien franchir un cap au Milan AC. Mais le club lombard, d’accord avec l’international français, ne parvient pas à s’entendre avec la direction monégasque. Pire encore, son offre est nettement inférieure à celle de West Ham.

L’AS Monaco devra nommer de nouveaux cadres la saison prochaine. Après le départ en fin de contrat du capitaine Wissam Ben Yedder, le club de la Principauté ne retient pas le deuxième patron du vestiaire Youssouf Fofana. Le milieu de terrain a entamé la dernière année de bail et n’a pas prévu de prolonger. « Il me reste un an de contrat, rappelait l’international tricolore avant l’Euro 2024. Mon avenir, j'en ai parlé avec les dirigeants, ce n'est pas un secret. On a un accord pour aller vers cette nouvelle étape. »

Convoité sur le marché des transferts, Youssouf Fofana devrait franchir un cap au sein d’une équipe plus ambitieuse. Son nom revient avec insistance dans l’actualité mercato du Milan AC. Depuis quelques semaines, plusieurs sources annoncent un accord entre le Français et le club lombard. Mais les Rossoneri peinent à s’entendre avec l’AS Monaco. Et la tendance n’est absolument pas favorable au cador italien. En effet, La Gazzetta dello Sport voit le Milan AC en grande difficulté sur ce dossier.

Milan loin du compte

Pour le moment, les Milanais n’ont formulé qu’une seule offre à 14 millions d’euros (hors bonus), refusée par la direction monégasque. Le vice-champion de France peut se permettre de réclamer beaucoup plus grâce à l’apparition autoritaire de West Ham. De son côté, le club anglais aurait transmis une proposition estimée à 35 millions d’euros ! Autant dire qu’il n’y a pas photo entre les deux courtisans de Youssouf Fofana. Nettement devancé, le Milan AC n’aurait pourtant pas l’intention de s’aligner étant donné la situation contractuelle de l’ancien Strasbourgeois.