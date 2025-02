Monaco ‍: Adi Hütter viré, ses joueurs ont tranché

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

La période est difficile pour Monaco, qui a glissé en dehors du top 4 en Ligue 1. Mais le club de la Principauté refuse pour l’instant de fragiliser son entraîneur Adi Hütter, lequel est toujours soutenu par ses joueurs.

Eliminé en play-off de la Ligue des Champions cette semaine, l’AS Monaco avait l’occasion de se rattraper ce week-end lors du choc face à Lille au stade Pierre-Mauroy ce samedi. Mais dans le Nord, les hommes d’Adi Hütter se sont inclinés (2-1), tombant du top 4 à l’issue de cette 23e journée. Une situation inconfortable pour l’ASM, qui fait preuve d’une trop grosse irrégularité depuis plusieurs semaines et qui ne parvient plus à enchaîner deux victoires de suite en championnat. Dans bon nombre de clubs, cela fragiliserait l’entraîneur mais pour l’instant, il n’est pas question pour les dirigeants monégasques de remettre en cause Adi Hütter. Selon les informations de RMC, l’entraîneur autrichien tout fraichement prolongé jusqu’en 2027 a le soutien entier de sa direction.

Une position qui s’explique notamment par le fait que l’ancien entraîneur de Francfort a « toujours la main » sur son vestiaire. Soutenu par ses joueurs, Adi Hütter va donc avoir l’occasion de redresser la barre. Un proche du vestiaire est convaincu qu’il ne manque pas grand chose à l’ASM pour revenir au top. « L'équipe se crée toujours autant d’occasions » souligne-t-il, regrettant toutefois les cadeaux offerts aux adversaires par les défenseurs monégasques. Car indéniablement, ce sont avant tout les erreurs individuelles qui plombent Monaco depuis un moment et le déplacement à Lille a de nouveau mis cela en lumière. La réception de Reims vendredi doit permettre à Adi Hütter et à l’ASM de respirer un bon coup et de retrouver de la confiance. Une défaite face aux Champenois, qui n’ont plus gagné depuis plus de trois mois, pourrait en revanche fragiliser l’entraîneur autrichien pour la première fois de la saison.