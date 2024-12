ASM ‍: Le Barça craque pour un joueur de Monaco

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

Dans une optique de se renforcer considérablement aux postes de latéraux, le FC Barcelone aurait coché le nom de Caio Henrique. Le joueur de l’AS Monaco fait partie d’une short-list de joueurs appréciés en Catalogne.

Ce n’est plus un secret pour personne : le FC Barcelone va devoir recruter au mercato estival prochain dans le secteur défensif. C’est plus précisément aux postes de latéraux que la direction sportive catalane veut pointer le curseur. En ce sens, Deco a déjà établi une liste de joueurs susceptibles de répondre aux attentes d'Hansi Flick. Surtout, ces joueurs doivent être abordables, car le Barça est dans une urgence financière dont il n’arrive pas encore à se dépêtrer. Parmi ces joueurs, un certain Caio Henrique, latéral gauche de l’AS Monaco.

Caio Henrique, du Rocher au Barça ?

C'est officiel, le Barça s'offre une nouvelle pépite https://t.co/LmS9kQB2e6 — Foot01.com (@Foot01_com) December 17, 2024

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait coché le nom de Caio Henrique pour le poste de latéral gauche. Le Brésilien, qui estime avoir atteint la fin d’un cycle à Monaco et en Ligue 1, voudrait quitter la France pour découvrir un nouveau challenge. Décisif à une seule reprise en seize apparitions cette saison, il ne pousse pas la direction monégasque à le retenir coûte que coûte. Résultat, le quotidien sportif catalan affirme qu’un prêt serait étudié et qu’il pourrait arriver dès le mois de janvier prochain.

Caio Henrique est apprécié par la direction sportive catalane pour plusieurs raisons. D’abord, son professionnalisme, son sérieux et le fait qu’il prenne soin de son état physique sont des arguments positifs en sa faveur rapporte le média catalan. Aussi, il possède un passeport espagnol qu’il a obtenu grâce à sa formation à l’Atlético de Madrid. En outre, son salaire, estimé à 2,7 millions d’euros par an, fait de lui une opportunité économique intéressante s’il débarque sous la forme d’un prêt.