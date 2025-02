Monaco ‍: Hutter bientôt viré ‍? La menace est là

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

Cette saison, l’AS Monaco a montré autant de choses exceptionnelles que d’autres beaucoup moins mémorables. Si l’équipe monégasque ne fait pas preuve de plus de régularité, Adi Hütter pourrait prendre la porte à l’issue de la saison.

L’AS Monaco est l’équipe du haut de tableau en Ligue 1 qui intrigue le plus les observateurs du football français. « Monaco, c’est une équipe de gentils garçons qui a de la monnaie pour te payer le café, une équipe qui te prête 10€, mais qui ne te les redemande pas », a déclaré Walid Acherchour sur DAZN, après la claque reçue à Paris, à propos du club de la Principauté. Cette image est collée à l’actuel quatrième du championnat de France à cause de ses très gros problèmes de régularité dans les résultats. Longtemps au coude à coude avec le Paris Saint-Germain, car invaincu jusqu’à la fin du mois d’octobre, l’AS Monaco a ensuite faibli, alternant des matchs plus que convaincants avec d’autres complètement ratés. Une telle irrégularité pourrait d'ailleurs coûter cher à Adi Hütter.

Hütter renvoyé en fin de saison ?

L'AS Monaco recrute un international libyen https://t.co/dyfcu6dKWJ — Foot01.com (@Foot01_com) February 3, 2025

L’AS Monaco a de grands objectifs de résultats. Évidemment, et au regard du parcours en Ligue des champions cette saison, le club de la Principauté espère pouvoir se qualifier à nouveau pour la plus prestigieuse des compétitions européennes par la voie du championnat. Adi Hütter a aussi ces ambitions, mais en cas d’échec, son avenir sur le banc de l’AS Monaco pourrait être grandement mis en danger. Selon une source interne au club, le technicien monégasque a un couperet au-dessus de la tête. « C’est sûr que si Monaco se fait éliminer contre Benfica et qu’il ne se qualifie pas pour la prochaine C1, il y aura des secousses. Mais elles ne concerneront pas que le coach... », apprend-on dans des propos rapportés par L’Equipe.

En clair, l’AS Monaco joue déjà très gros ce mercredi 12 février au soir face au Benfica. Le match aller des play-offs de Ligue des champions se jouant sur le Rocher, les hommes d’Adi Hütter vont absolument devoir frapper un grand coup.