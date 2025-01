Dina Ebimbe à Monaco, le docteur en plein doute

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Recalé lundi par Monaco lors de la visite médicale, Eric-Junior Dina Ebimbe se trouve toujours sur le Rocher. L’ancien milieu du PSG va passer de nouveaux examens pour savoir s’il peut s’engager en faveur de l’ASM.

L’AS Monaco pensait avoir trouvé son renfort idéal au milieu de terrain au début de la semaine. Après de longues négociations avec Francfort, un accord total avait été trouvé pour la venue d’Eric-Junior Dina Ebimbe. Mais contre toute attente et même si cela est rare, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été recalé à la visite médicale en raison d’un problème au mollet. On pouvait alors imaginer que le dossier allait être totalement refermé par la direction monégasque, mais ce n’est pas le cas nous apprend L’Equipe ce mercredi.

Dina Ebimbe est toujours à Monaco

🚨 Alors que l’arrivée de Dina Ebimbe semblait avoir capotée, le milieu français est toujours à Monaco dans l’attente d’une décision définitive du club.



Le joueur a repassé des examens aujourd’hui. Le verdict final tombera ce jeudi. ⏳



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/C3du4XKXRr — Lig'ASM 🇲🇨 (@LigASM_) January 29, 2025

En effet, le quotidien national indique que le joueur est toujours présent en Principauté et s’apprête à passer de nouveaux examens médicaux dans les heures à venir, notamment une IRM après un coup reçu la semaine dernière au niveau du mollet. « Il souffre d'un hématome, et l'enjeu pour lui et l'ASM sera de déterminer s'il peut être opérationnel très vite ou non » expliquent nos confrères de L’Equipe, qui précise que Monaco souhaite absolument faire venir un renfort à ce poste d’ici la fin du mercato, raison pour laquelle les médecins du club de la Principauté veulent savoir avec certitude l’état du mollet de Dina Ebimbe avant de prendre une décision définitive. Jeudi au plus tard, ce dossier devrait être tranché que l’issue soit positive ou négative. Dans le staff d’Adi Hütter, on espère que tout se terminera bien et que Dina Ebimbe pourra s’engager comme prévu en faveur de l’ASM. Dans le cas contraire, les dirigeants monégasques se mettront en quête d’un renfort à ce poste et auront jusqu’au 3 février pour trouver la perle rare.